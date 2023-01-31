Международная федерация журналистов хочет приостановить членство Союза журналистов России

Профсоюзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии собираются выйти из Международной федерации журналистов (IFJ) в знак протеста против "коррупционной деятельности" организации, в частности – из-за того, что из IFJ до сих пор не исключили Союз журналистов России.

Кроме того, скандинавы обвинили руководство федерации в неэтичных финансовых операциях, недемократических практиках и т.д. В IFJ представлены национальные союзы журналистов из 146 стран, объединяющие 600 тыс. репортеров.

Руководство IFJ заявило, что исполнительный комитет федерации инициировал процесс приостановки членства и исключения Союза журналистов России. Обвинения же в коррупции там сочли "ложными, клеветническими и дискредитирующими", передает Reuters.