31 Января 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Международная федерация журналистов хочет приостановить членство Союза журналистов России

Профсоюзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии собираются выйти из Международной федерации журналистов (IFJ) в знак протеста против "коррупционной деятельности" организации, в частности – из-за того, что из IFJ до сих пор не исключили Союз журналистов России.

Кроме того, скандинавы обвинили руководство федерации в неэтичных финансовых операциях, недемократических практиках и т.д. В IFJ представлены национальные союзы журналистов из 146 стран, объединяющие 600 тыс. репортеров.

Руководство IFJ заявило, что исполнительный комитет федерации инициировал процесс приостановки членства и исключения Союза журналистов России. Обвинения же в коррупции там сочли "ложными, клеветническими и дискредитирующими", передает Reuters.

Теги: союз журналистов россии, международная федерация журналистов, исключение, профсоюз



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