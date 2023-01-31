31 Января 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба МЭФ

Эксперт: Россия по-прежнему выполняет обязательства перед ВТО?

Россия решила выйти из ряда международных договоров Совета Европы, включая Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Европейскую хартию местного самоуправления. Решения для наших элит кардинальные, и тем удивительнее, что до сих пор дело не дошло до выхода из Всемирной торговой организации (ВТО), считают эксперты.

Более 23150 обязательств России перед странами ВТО на 1137 страницах (а в действительности даже больше) были приняты практически вслепую и формально по-прежнему действуют. Вступая в ВТО, Россия дала гарантии, направленные на сокращение государственной поддержки секторов российской промышленности, увеличение тарифов на энергоресурсы внутри страны, обязательное выполнение Россией указаний ВТО.

Как отмечает эксперт Московского экономического форума Михаил Абрамов, к.т.н., президент ЭАЦ "Модернизация", только в 2020 г. потери экономики России, обусловленные вступлением в ВТО, составляли 3% ВВП и около 19% годового производства в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. И, судя по происходящему, мы все еще свято блюдем требования ВТО и гонимся за призраком членства в этой организации, повышая тарифы и отказываясь от развития собственного производства?

"Для чего нам нужно участие в ВТО теперь? Внятного ответа на этот вопрос не слышно, как непонятно было и то, зачем мы туда вступаем. Для крупных российских бизнесменов вступление в ВТО, вероятно, виделось способом получить "охранную грамоту", стать своим. Теперь ситуация на западных рынках резко перевернулась и для кого-то вовсе "обнулилась", но вывести ВТО из менталитета нашей рентной олигархии никак не получается", - комментирует телеграм-канал "МЭФ".

Московский экономический форум пройдет в апреле 2023 года, он впервые после четырехлетнего перерыва состоится в офлайн-формате.

Теги: Всемирная торговая организация, Михаил Абрамов, Московский экономический форум, МЭФ



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