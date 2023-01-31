В СКР проверят историю о тренере из Екатеринбурга, получившем ожог при коммунальной аварии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке по факту травмирования тренера детской футбольной команды "Буревестник" Кирилла Боровикова.

Напомним, инцидент произошел 18 января, когда в Пионерском поселке Екатеринбурга случилась крупная коммунальная авария и улицу затопило кипятком. В тот день свердловчанин и получил ожоги. По его словам, посреди дороги на колодце стояли двое детей, которые оказались в ловушке. Мужчина зашел в кипяток, чтобы вытащить несовершеннолетних, в результате чего получил ожог второй степени на одной ноге и третьей степени на другой. Боровикова доставили в больницу.

"Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту травмирования мужчины в Свердловской области. По данному факту СУ СК России по Свердловской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по региону.