Рязанский депутат дал школьникам совет, как "не оказаться на помойке"

В Касимове (Рязанская область) прошла встреча школьников с депутатом городской думы Романом Вереиным (КПРФ), посвященная трудоустройству в сфере сельского хозяйства. Свое выступление парламентарий завершил двухминутной напутственной речью, спросив у учащихся, сидели ли они "три дня не жравши", после чего предупредил присутствовавших, что некоторые из них будут "валяться на помойке", "стрелять бухло и бычки" на улицах.

"Не говорите нам, что мы вас не собирали, не ориентировали… Перед вами сейчас выступали люди, состоявшиеся в жизни своим трудом, волей к победе, терпением, интеллектом – берите с них пример. Не сидите как тормоза, вот как ты сейчас, понял? Будешь подыхать на улице – жрать нечего! Вспомнишь, вникай, потом обратно дороги не будет. Поступайте в вуз авиатехнологический", – цитирует "Ъ" политика.

Роман Вереин – депутат Касимовской городской думы. На сайте областного парламента указано, что он – единственный пенсионер в думе.

Комиссия по депутатской этике уже решила изучить ситуацию с выступлением Вереина перед школьниками.

"Выступление депутата Касимовской городской думы 8-го созыва Вереина Романа Георгиевича на профориентационном мероприятии будет рассмотрено на заседании постоянной комиссии по депутатской этике на предмет соответствия правилам депутатской этики Касимовской городской думы", – сказали ТАСС в местном парламенте, добавив, что заседание состоится 2 февраля.