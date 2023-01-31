31 Января 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: psu.ru

СМИ: Красильников может покинуть пост ректора ПГНИУ по состоянию здоровья

В Пермском государственном национальном исследовательском университете может смениться ректор. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ-Прикамье".

По данным издания, завтра один из заместителей министра науки и высшего образования РФ может представить врио ректора Игоря Германова, который сейчас занимает должность руководителя управления кадровой политики университета.

Отметим, что накануне нынешний руководитель вуза Дмитрий Красильников был экстренно госпитализирован прямо с рабочего места. Сообщается, что якобы он может покинуть должность по состоянию здоровья.

Теги: Дмитрий Красильников, госпитализация, ПГНИУ, ректор, Игорь Германов



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