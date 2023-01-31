Сервис OnlyFans стал недоступен для пользователей из России

Сервис подписки на контент OnlyFans, ставший популярным во многом благодаря эротическому контенту, стал недоступен для российских пользователей. СМИ пишут, что, скорее всего, блокировка инициирована не властями, а администрацией самого сервиса. Официальных заявлений со стороны OnlyFans не было.

При использовании VPN сервис для пользователей из России открывается.

Ранее сервис отключил возможность регистрации на платформе для моделей с российским и белорусским гражданством, а также заморозил аккаунты авторов из этих стран, они не могут вывести с сервиса заработанные деньги, отмечает ixbt.com.