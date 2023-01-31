31 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Генпрокурор: Более девяти тысяч незаконно мобилизованных россиян возвращены домой

Прокуроры вернули более девяти тысяч незаконно мобилизованных в ходе спецоперации граждан. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Среди них люди, которые не подлежали частичной мобилизации по состоянию здоровья, отметил генпрокурор.

Кроме того, Краснов отчитался, что большинство проблем с обеспечением обмундированием военнослужащих решено.

В октябре Краснов завил о том, что работа прокуроров с каждым отдельным обращением граждан по вопросам частичной мобилизации не должна выходить за рамки трех суток. Кроме того, по его словам, изъяны и проблемы системы учета лиц, пребывающих в запасе, всплыли в первые же дни мобилизации, прокуратура занимается выявлением "ошибочного призыва".

Теги: краснов, мобилизация



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