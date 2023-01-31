Боевой командир Донбасса Безлер призвал Стрелкова прекратить пиариться на СВО

Боевой командир народного ополчения Донбасса Игорь Безлер призвал прекратить пиариться на теме СВО бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). По его мнению, это, в том числе, поможет России победно завершить СВО наряду с отправкой на пенсию негативно показавших себя генералов и переменами в управлении войсками.

О нескольких факторах, которые помогут России приблизить победу в СВО, рассказал боевой командир народного ополчения Донбасса Игорь Безлер. По его мнению, необходимы качественные изменения в управлении войсками, чтобы решения принимались быстрее. Что касаемо генералов ВС РФ, показавших себя в начале СВО с негативной стороны, их необходимо отправлять не на повышение по должности, а на пенсию. Их места должны занять люди, зарекомендовавшие себя с положительной стороны.

Главным фактором Безлер отметил прекращение пиара на теме СВО. В качестве примера он привел «перепалку» между бывшим главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным).

«Один — разукрашенный как матрёшка, в непонятном камуфляже с иностранным вооружением, второй — просидевший в блиндаже где-то и сбежавший обратно в Москву, хотя хотел быть рядовым. Вот они вступили в перепалку, для чего это все делать?», — возмутился боевой командир.

Резюмируя, Безлер выразил уверенность, что Россия – страна победитель, которая, безусловно, вновь «сломает хребет» фашизму, как это уже было в 1945 году. Он призвал не идти на переговоры с Киевом.

«Победа должна быть за нами, она и будет за нами!», — выразил он уверенность.

Отметим, что Безлер не в первый раз критикует Стрелкова. Впрочем, экс-министр обороны ДНР с неоднозначной репутацией немало делает для того, чтобы о его сомнительных «подвигах» говорили. Напомним, также несколько дней назад разгорелся конфликт между Игорем Стрелковым и владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, в котором последний вышел победителем. Такого мнения придерживаются эксперты. Бывший министр обороны ДНР негативно высказывался о ЧВК и предпринимателе. В ответ Пригожин пригласил Стрелкова вступить в ряды «вагнеров» и продемонстрировать свои умения и верность Родине наглядно. Однако тот отказался, ссылаясь на не понравившуюся ему риторику обращения.