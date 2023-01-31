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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: t.me/Tmnoblsud72

В Тюмени экс-следователь, обвиняемый в смертельном "пьяном" ДТП, попросил прощения в зале суда

В Ленинском районном суде Тюмени сегодня состоялись прения по уголовному делу в отношении бывшего майора тюменского управления СК Павла Шадрина, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (п. "а" ч. 6 ст.264 УК РФ).

Во время последнего слова подсудимый попросил прощения.

"Не проходит и дня, чтобы я не жалел о совершенном преступлении. Людей погибших уже не вернуть, словами здесь не поможешь. Но каждый человек должен отвечать за свои поступки и действия по закону. Прошу прощения у всех, кому причинен какой-либо вред или ущерб", — заявил Шадрин.

Государственный обвинитель просит признать Павла Шадрина виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением специального звания "майор юстиции".

Оглашение приговора состоится 2 февраля в 12.00.

Напомним, по предварительным данным, в 23.00 22 ноября 2021 г. автомобиль BMW сбил двух рабочих, которые, занимаясь дорожными работами, переходили проезжую часть в неположенном месте. Оба пострадавших погибли, им 61 год и 30-35 лет. 34-летний водитель BMW Павел Шадрин был пьян.

Теги: Объездная, рабочие, БМВ, гибель, СКР, Павел Шадрин, ДТП, уголовное дело



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