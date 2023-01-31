31 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: chelyabinsk.dmir.ru

Глава свердловского УМВД представил нового начальника полиции Артемовского

Сегодня в Артемовском в городском здании ОВД прошла официальная церемония, в рамках которой личному составу полиции представили нового руководителя. Им стал подполковник Артем Хомченко, который ранее возглавлял отдел полиции Слободо-Туринского района. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, на эту должность Хомченко назначил начальник ГУ МВД области генерал – лейтенант Александр Мешков.

"Артем Васильевич родился 21 мая 1987 года рождения в селе Ницинское Слободо-Туринского района в обычной семье. Его отец работал водителем, а мама - в местном Доме культуры. Родители воспитали троих детей, он младший. С детства мечтал стать представителем системы МВД, но окончательно принял решение после неоднократного просмотра культового советского детектива "Анискин". В 2004 году окончил нижнетагильскую средне-специальную школу МВД, а в 2011 году заочно – Уральский юридический институт МВД. Женат, имеет троих сыновей 4, 6 и 13 лет. В свободное от службы время увлекается беговыми лыжами и хоккеем", - отметил полковник Горелых.

Карьеру силовика Хомченко начинал с должности участкового уполномоченного в своем родном районе. После этого перешел на должность старшего дознавателя, старшего оперуполномоченного угрозыска и заместителя начальника ОП 27. А с февраля 2019 по 29 января 2023 возглавлял этот отдел. За годы работы был несколько раз награжден, в том числе медалью "За отличие в службе".

Для доведения приказа о назначении в Артемовский выезжал заместитель генерала Мешкова - Сергей Ремезков. На торжественном мероприятии также присутствовали представители руководства городского округа, а также коллеги по силовому блоку.

"С его непосредственным участием раскрыто много резонансных преступлений. Одно из них совершено в 2004 году. Тогда был убит необычным способом труженик колхоза "Путь Ленина". Эксперты с трудом установили, что мужчину лишили жизни при помощи колющего предмета типа спицы. Долгое время преступление считалось "темным", но благодаря усилиям, в том числе и Артема Хомченко, злоумышленника, более известного в определенных кругах по прозвищу "Белый", изобличили и отправили в места, не столь отдаленные", - резюмировал Валерий Горелых.

Подполковник Хомченко поблагодарил руководство главка за доверие и пообещал приложить максимум усилий для защиты жителей Артемовского.

Теги: Артемовский, МВД, полиция



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