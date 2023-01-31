Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт

Певец и композитор Игорь Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт.

63-летнего музыканта доставили в Центр кардиологии Минздрава с болями в груди сегодня утром, пишет Baza.

Mash сообщает, что накануне в 5 утра ему вызвали скорую в загородный дом из-за проблем с сердцем. По данным телеграм-канала, Николаеву диагностировали нестабильную стенокардию.

В 2020 году сообщалось, что певец был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако диагноз не подтвердился. Он несколько дней провел в больнице на Коммунарке с пневмонией.