Половина американских студентов уже используют ИИ для имитации учебы

По данным опроса американского портала с онлайн-курсами Study.com, половина американских студентов уже используют искусственный интеллект для имитации учебы. Было опрошено 1000 студентов, и половина из них признались, что использовали чат-бот ChatGPT для выполнения домашнего задания или написания эссе, сообщает The Wall Street Journal.

ChatGPT, который использует алгоритмы машинного обучения для создания прозы, звучащей по-человечески, был запущен 30 ноября. Он бесплатен в использовании и может дать письменный ответ практически на любую тему всего за 15 секунд. OpenAI, исследовательская лаборатория, стоящая за ChatGPT, ведет переговоры о продаже существующих акций примерно за 29 миллиардов долларов, что сделает ее одним из самых дорогостоящих американских стартапов. Накануне корпорация Microsoft заявила, что делает многолетние многомиллиардные инвестиции в OpenAI, поскольку стремится расширить использование искусственного интеллекта (ИИ) в своих продуктах.

Профессорско-преподавательское сообщество стоит перед дилеммой: что делать с возможностью студентов имитировать свою учебу?

"Похоже, это действительно меняет природу самого производства знаний", - сказал заведующий кафедрой коммуникаций и цифровых исследований Университета Мэри Вашингтон в Вирджинии Ананд Рао.

Профессор Университета Вебера (штат Юта) Алекс Лоуренс обеспокоен тем, что студенты могут научиться лишь лучше обманывать. Профессор истории в Университете Западного Вашингтона Йоханн Ним подчеркивает, что студенты должны научиться писать сами, потому что это учит их думать.

"Из того, что есть тренажер, который поможет мне поднять гантель, не следует, что мои мышцы будут развиваться. Точно так же то, что есть машина, которая может написать эссе, не означает, что будет развиваться мой ум", - сказал он.

Интересно, что в течение второй недели января выборка статей всех уровней по всему миру показала, что 10% использовали ChatGPT, сообщил генеральный директор Copyleaks Алон Ямин.

При этом, как показал тот же опрос студентов, почти три четверти хотят, чтобы ChatGPT был запрещен в сети их школы. То есть этого хотят как минимум половина студентов, использующих ИИ.