31 Января 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми ушло в суд дело водителя, сбившего четырех человек на остановке

Пермские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении пермяка, обвиняемого в смертельном ДТП, в результате которого погибли три человека и еще один получил травмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого главка МВД.

Пермяка 1952 года рождения обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

"24 сентября 2022 года на ул. Белинского произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 годов рождения. Еще один пешеход, девушка 1990 года рождения получила различные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. В ходе проведения комплекса следственных мероприятий и ряда экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, установлено, что водитель автомобиля "Ниссан", находясь в болезненном состоянии, не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта "Площадь Карла Маркса", где находились четыре пешехода", - говорится в сообщении.

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Судьбу водителя в ближайшее время решит Свердловский районный суд Перми.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: ДТП на Карла Маркса, водитель, остановка, погибшие, пострадавшие



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Ранее 24.09.2022 10:58 Мск В центре Перми смертельное ДТП: автомобиль въехал в остановку


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