В Магнитогорске одну из улиц назвали в честь актера Сергея Пускепалиса

В Магнитогорске появится улица Сергея Пускепалиса. Соответствующее решение приняли депутаты горсобрания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Напомним, российский актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области 20 сентября прошлого года. "Форд Транзит", в котором он находился, врезался в фуру на встречной полосе трассы М-8. В результате аварии скончались пассажир и водитель микроавтобуса. Автомобиль был приобретен режиссером для защитников Донбасса. Он перегонял его в Москву. 21 сентября автомобиль должен был вместе с гуманитарным грузом прибыть в ДНР.

Сергей Пускепалис был главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. А.С.Пушкина до 2007 года. Также он преподавал в Магнитогорской консерватории им. М.И.Глинки. После переезда в Ярославль он часто посещал город.