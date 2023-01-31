Решение по отсрочке от призыва для специалистов ОПК еще "в работе", - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности отсрочки от призыва в армию сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По его словам, решение "пока не формализовано, в работе", передает РИА Новости.

В середине января президент Владимир Путин, общаясь с рабочими Обуховского завода, заявил, что работников ОПК могут освободить от призыва на срочную службу. Глава государства добавил, что вопрос будет решен в ближайшее время.