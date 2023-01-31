Девочка, повисшая на шарфе в детском саду в Екатеринбурге, скончалась в больнице

Девочка 2019 г.р. из Екатеринбурга, пострадавшая в детском саду №180 во время катания с горки, скончалась в больнице. Об этой трагедии Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел 25 января. Как сообщали ранее в прокуратуре, на территории дошкольного учреждения имеется горка, а сверху, откуда дети скатываются вниз, с двух сторон имеются ограждения. Девочка забралась на горку и застряла в ограждении, а при попытке освободиться зацепилась шарфом. Воспитатель не сразу обнаружила отсутствие ребенка в группе. Когда девочку нашли, в детсад вызвали "скорую помощь".

Ребенка доставили в больницу, после чего ее состояние стабилизировалось. Однако сегодня следователи сообщили о смерти несовершеннолетней.

"Сегодня стало известно, что пострадавшая девочка скончалась. По имеющимся данным, травму девочка получила при катании с находящейся на территории детского сада горки, зацепившись шарфом за конструктивный элемент горки. В связи с наступившими последствиями и с целью наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии, следователем СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - сообщили в пресс-службе.