Президент Литвы призвал западные страны перейти "красную линию" и дать Киеву истребители

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты, отметив, что Западу "не раз удавалось стирать красные линии".

2Необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали. Так что мой ответ: эти красные линии необходимо переступить", - сказал Науседа.

Литовский президент отметил, что Западу "не раз удавалось их стирать", например, когда речь шла о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС или отправке Киеву летального оружия, пишет РИА Новости.

Ранее сенатор Алексей Пушков оценил заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка не будет поставлять Украине истребители F-16. Российский политик напомнил, что ранее американский лидер то же самое говорил о танках, однако "Абрамсы" на "незалежную" все-таки отправятся.