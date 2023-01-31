31 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Катасонов: Банк России управляется "оттуда"

Внимательное изучение сайта Банка России дает представление о том, кто реально управляет этим институтом, считает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова доктор экономических наук Валентин Катасонов.
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Вся работа Центробанка соответствует приоритетам его "кураторов" - главных акционеров ФРС США, эмитирующей доллар, пишет он на сайте "Фонда стратегической культуры". Они управляют Банком России прежде всего через Банк международных расчетов в Базеле и МВФ. Он проводит в жизнь правила "вашингтонского консенсуса", которые базируются на идеологии экономического либерализма и глобализма.

Катасонов называет три темы, которые Банк России активно продвигает в России по командам с Запада. Первая тема – цифровой рубль. Цифровая валюта продвигается "хозяевами денег", которые хотят стать "хозяевами мира". Вторая тема – стандарты ESG (Environmental, Social, Governance). Это совокупность норм ведения бизнеса в экологической области, в сфере социальной ответственности и в корпоративном управлении. Нормы ESG уже внедряются в мире в практику тех, кто занимается инвестированием, прежде всего банков. Это инструмент принуждения банков к той политике, которая необходима "хозяевам денег". И Банк России послушно следует этим указаниям, о чем свидетельствуют несколько его документов в последние два года.

Третья тема - это "повышение финансовой грамотности населения". Будет разработана даже специальная стратегия до 2030 года. Этот "ликбез" навязывает чуждую России идеологию экономического либерализма и превращение человека homo economicus, подчеркивает Катасонов.

Политикой ЦБ также возмущены заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, академик РАН Сергей Глазьев, экономист Михаил Хазин и другие эксперты.

Теги: центробанк, Валентин Катасонов



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