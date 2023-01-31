Крымчанам-участникам СВО начнут выдавать земельные участки с 1 апреля

Крымчанам-участникам СВО с 1 апреля начнут выдавать земельные участки.

"Работа по межеванию земельных участков для участников специальной военной операции будет ускорена, процедура оформления и выдачи документов начнётся 1 апреля", - сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Участки будут расположены у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах.

"Участки получат "все крымчане, принимающие участие в СВО, не важно, кто в каких подразделениях служит", заявил Аксенов.

Власти выделили на год 240 млн руб., чтобы подвести к участкам инфраструктуру: электричество, воду, водоотвод, частично – газоснабжение.