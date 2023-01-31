В администрации Лукашенко объяснили отказ Сапеге в помиловании

Осужденной в Белоруссии россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.

"Отказано совершенно законно", - заявила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

"Чтобы состоялся акт помилования, необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. В частности, изъявившая желание написать такое ходатайство на имя президента осужденная не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться. У президента было право помиловать и в этом случае", - пояснила Чуприс.

"Если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было", - цитирует РИА Новости чиновницу.

Сапегу ранее приговорили к шести годам колонии общего режима. Она была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair.

Суд признал россиянку виновной по двум статьям: о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни.