"Это удобно": свердловская Госавтоинспекция за введение электронной копии водительских прав

31 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.ru

"Это удобно": свердловская Госавтоинспекция за введение электронной копии водительских прав

В управлении ГИБДД по Свердловской области положительно оценили нововведение о предъявлении электронной копии водительских прав.

Напомним, с этого года российские водители могут предъявлять инспекторам ГИБДД электронную копию прав – она доступна в приложении "Госуслуги Авто". Там же есть электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства – ее тоже можно предъявлять инспекторам.

Свидетельство и права в приложении доступны даже при отсутствии интернет-соединения. При этом водитель все равно обязан иметь с собой оригинал прав и свидетельства о регистрации автомобиля, поскольку этого требует пункт 2.1.1. ПДД.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции замначальника УГИБДД по Свердловской области Григорий Козьминых, пока это проводится в качестве эксперимента.

"Мы рекомендуем своим сотрудникам при общении с водителем спрашивать, есть ли у них такое приложение – "Госуслуги Авто". Также рекомендуем устанавливать это приложение", - сообщил представитель Госавтоинспекции, отвечая на вопрос Накануне.RU.

полиция, полицейский, ДПС(2018)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что хоть сейчас это и экспериментальный проект, но в будущем планируется внесение изменений в ПДД, согласно которым водителю будет достаточно предъявить все только в электронном виде.

"Не скажу, что в Свердловской области водители активно предъявляют через Госуслуги такие документы. Но вместе с тем, это удобно. Мы и сами все попробовали, и при проведении профилактических мероприятий смотрели, как это все реализуется. На самом деле, это действительно удобно: у каждого сотрудника Госавтоинспекции в области есть планшетный компьютер, используя который он может считать QR-код с Госуслуг и увидеть все в отношении водителя и транспортного средства", - добавил замглавы региональной ГИБДД.

Напомним, также сегодня в ведомстве высказались о нашумевшем видео блогера из Екатеринбурга, посадившей ребенка за руль авто.

Теги: права, ГИБДД, копия, Госуслуги



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.01.2023 11:59 Мск Водители теперь могут предъявлять инспекторам электронную копию прав


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети