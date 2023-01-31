"Это удобно": свердловская Госавтоинспекция за введение электронной копии водительских прав

В управлении ГИБДД по Свердловской области положительно оценили нововведение о предъявлении электронной копии водительских прав.

Напомним, с этого года российские водители могут предъявлять инспекторам ГИБДД электронную копию прав – она доступна в приложении "Госуслуги Авто". Там же есть электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства – ее тоже можно предъявлять инспекторам.

Свидетельство и права в приложении доступны даже при отсутствии интернет-соединения. При этом водитель все равно обязан иметь с собой оригинал прав и свидетельства о регистрации автомобиля, поскольку этого требует пункт 2.1.1. ПДД.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции замначальника УГИБДД по Свердловской области Григорий Козьминых, пока это проводится в качестве эксперимента.

"Мы рекомендуем своим сотрудникам при общении с водителем спрашивать, есть ли у них такое приложение – "Госуслуги Авто". Также рекомендуем устанавливать это приложение", - сообщил представитель Госавтоинспекции, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он отметил, что хоть сейчас это и экспериментальный проект, но в будущем планируется внесение изменений в ПДД, согласно которым водителю будет достаточно предъявить все только в электронном виде.

"Не скажу, что в Свердловской области водители активно предъявляют через Госуслуги такие документы. Но вместе с тем, это удобно. Мы и сами все попробовали, и при проведении профилактических мероприятий смотрели, как это все реализуется. На самом деле, это действительно удобно: у каждого сотрудника Госавтоинспекции в области есть планшетный компьютер, используя который он может считать QR-код с Госуслуг и увидеть все в отношении водителя и транспортного средства", - добавил замглавы региональной ГИБДД.

Напомним, также сегодня в ведомстве высказались о нашумевшем видео блогера из Екатеринбурга, посадившей ребенка за руль авто.