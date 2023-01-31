31 Января 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.ru

В МИД Украины осудили президента Хорватии за слова о Крыме

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми слова президента Хорватии Зорана Милановича о Крыме. Ранее президент Хорватии заявил, что Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда больше не будет украинским.

"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины", - цитирует РИА Новости сообщение Николенко, опубликованное им на своей странице в социальной сети.

Николаенко уточнил также, что Киев "высоко ценит поддержку, которую Хорватия и хорватский народ оказывают Украине".

Теги: Олег Николенко, Хорватия, Украина, Крым



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