В МИД Украины осудили президента Хорватии за слова о Крыме

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми слова президента Хорватии Зорана Милановича о Крыме. Ранее президент Хорватии заявил, что Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда больше не будет украинским.

"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины", - цитирует РИА Новости сообщение Николенко, опубликованное им на своей странице в социальной сети.

Николаенко уточнил также, что Киев "высоко ценит поддержку, которую Хорватия и хорватский народ оказывают Украине".