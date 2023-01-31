31 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Рейтинг лучших работодателей России возглавили IT-компании и банки

Сервис поиска вакансий HeadHunter (HH) опубликовал рейтинг лучших работодателей России за 2022 год. Компании разделили на четыре группы по размеру.

В категории крупнейшие компании (более 5 тыс. сотрудников) лидируют банки и IT: Сбер, Яндекс, Альфа-банк, VK и Тинькофф. В десятке лидеров оказалось только два предприятия из нефтегазового сектора и химической промышленности – "Газпром нефть" и СИБУР. Компании со штаб-квартирами не в столице в ТОП-10 представлены только "Газпром нефтью" (Санкт-Петербург).

Среди крупных компаний (1-5 тыс. сотрудников) лидируют также IT, но здесь уже разнообразия больше: в ТОП-10 представлены и медиа, и издательский бизнес, и даже госсектор. А на первом месте оказалась компания 2ГИС из Новосибирска. Также в ТОП-19 есть еще одна новосибирская компания – CDEK (9 место), остальные – со штаб-квартирой в Москве.

HH также назвал самых популярных у соискателей работодателей. Это Яндекс, Сбер, "Газпром нефть", Тинькофф, Альфа-банк, VK, МТС, Ozon, Okko и онлайн-кинотеатр Иви.

Теги: рейтинг, работодатели, банки, it-сектор



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