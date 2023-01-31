31 Января 2023
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Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

Суд оштрафовал на четыре миллиона рублей Twitch, не удаливший эфир с Арестовичем

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch, не удаливший эфир с экс-советником офиса Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем.

"Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", -цитирует РИА Новости решение судьи Тимура Вахрамеева.

Как сообщалось, поводом послужила публикация прямого эфира интервью Арестовича экс-адвокату Марку Фейгину (признан иноагентом). По мнению Роскомнадзора, там содержалась недостоверная информация о ходе спецоперации на Украине.

Ранее этот же судья шесть раз штрафовал Twitch за аналогичные правонарушения - на 19 миллионов рублей.

Теги: Twitch, штраф, Арестович



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