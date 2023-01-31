31 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре поджигатель военкомата получил 12 лет заключения по статье "Теракт"

Суд огласил приговор одному из поджигателей военкомата в Нижневартовске.

Владислав Борисенко получил 12 лет колонии, приводит РИА "Новости" решение Центрального окружного военного суда. Первые три года осужденный должен провести в тюрьме, последующие - в колонии строгого режима. Кроме того, Борисенко заплатит штраф в 6 тыс. руб. за кражу джемпера из торгового центра в Нижневартовске.

Это первый в стране приговор по статье "Теракт" за поджог военкомата.

Напомним, по делу проходили Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен. По версии следствия, в ночь на 4 мая 2022 г. они бросили в тамбур здания военкомата, предположительно, две бутылки с горючей смесью. Один "коктейль Молотова" потух сразу, от второго загорелась деревянная обшивка, но огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. На месте обнаружили еще один неиспользованный снаряд с зажигательной смесью. В конце декабря 2022 г. дело переквалифицировали в теракт.

Теги: Военкомат, Нижневартовск, поджог



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