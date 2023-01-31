31 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В свердловской ГИБДД назвали "вопиющим" видео блогера, посадившей ребенка за руль

В УГИБДД по Свердловской области прокомментировали нашумевшее видео блогера из Екатеринбурга, посадившей ребенка за руль авто.

Напомним, ранее бьюти-блогер Алена Шаламова сняла на видео, как ее малолетний сын ездит с отцом за рулем автомобиля. Ролик был опубликован в соцсетях. После этого в Госавтоинспекции заявили, что проведут проверку по данному факту.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника управления ГИБДД по Свердловской области Григорий Козьминых, сейчас проводится административное расследование. В частности, устанавливаются время и место произошедшего.

"На мой взгляд, это вопиющие и бесчеловечные действия родителей. Нужно понимать, что перевозка детей с нарушением ПДД вне специальных удерживающих устройств всегда несет большой риск. Даже если водитель уверен в своем мастерстве, есть много внешних факторов, которые могут повлиять", - рассказал Козьминых, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он призвал "задумываться о жизни человека, которого ты родил".

"Я бы, может даже, эти моменты рассматривал не с точки зрения нарушения ПДД, а с точки зрения уголовного законодательства. Такие, как, например, угроза убийством", - заявил представитель Госавтоинспекции.

В некоторых СМИ уже появилась информация, что у сидевшего за рулем мужчины, который вез ребенка на коленях, якобы вообще не было водительских прав. Григорий Козьминых отметил, что сейчас эти данные проверяются.

"В любом случае, расследование будет проведено. И по всей строгости закона эти граждане ответят", - пообещал замглавы свердловской ГИБДД.

Теги: ГИБДД, видео, блогер, проверка



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Ранее 30.01.2023 13:16 Мск В ГИБДД проверят видео блогера из Екатеринбурга, посадившей ребенка за руль авто


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