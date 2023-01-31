Глава Чувашии: В год счастливого детства пересмотрим и при необходимости дополним меры поддержки семей, принявших на воспитание детей

Итоги работы органов опеки и попечительства муниципальных и городских округов по профилактике социального сиротства и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи обсуждали на еженедельном совещании в доме правительства Чувашии

На данный момент в Чувашии проживает чуть более 2,4 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как отмечает пресс-служба администрации главы республики Чувашия, за последние 5 лет их количество сократилось на 19%. При этом, доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, сохраняется на уровне 93% (при среднем уровне по России 89%).

«В Год счастливого детства продолжим работу по профилактике социального сиротства с учётом лучших практик. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Пересмотрим и при необходимости дополним меры поддержки семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей», ‑ заявил Глава Чувашии Олег Николаев.

в 2022 году выявлено 302 ребенка-сироты, из них 193 «социальные сироты» при живых родителях. По словам министра образования и молодёжной политики Чувашской Республики Дмитрия Захарова, для улучшения ситуации в каждом муниципальном образовании необходимо настроить систему межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации. Он сообщил, что на каждую семью разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, активно используется институт общественных воспитателей и групп сопровождения, работающих по участковому принципу.

По данным Минобразования Чувашии, на начало 2023 года на учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит около 1,3 тысяч семей. За прошедший год организовано более 6 тысяч межведомственных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. В течение года рассмотрено 4,8 тысяч административных материалов в отношении родителей.

По итогам совещания субъектам системы профилактики поручено активизировать работу по профилактике социального сиротства.