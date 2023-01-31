Депутат Госдумы заявил о вредительстве президента ОКР

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, который принял очное участие в Олимпийском саммите в Лозанне и заявил о необходимости участвовать российским спортсменам на тех условиях, которые им поставят на Западе, ведёт целенаправленную работа по лишению государства национальных символов - флага и гимна. Об этом сказал депутат Госдумы, член Генсовета "Единой России" Роман Терюшков.

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По его словам, президент Олимпийского комитета России счастлив, что санкции против России продлены.

"МОК открыто выражает своё презрение РФ, совершает действия, направленные на подрыв государственной власти в нашей стране, финансирует деятельность своих агентов - ОКР (выплачивает по линии олимпийской солидарности) и членов МОК (выплачивает зарплату), чтобы они настраивали российских спортсменов отказываться от символов своей страны и становились нейтральными", - написал Терюшков.

Он добавил, что обратился к генеральному прокурору России по вопросу признания МОК недружественной организацией, поскольку руководство ОКР "оздоровлению не подлежит" и проводит в России западные интересы.

На днях МОК решил, что россияне и белорусы не смогут выступать под своими флагами и даже под флагами олимпийских комитетов своих стран – только под нейтральным флагом МОК. Гимны, флаги, гербы и другая атрибутика наших стран будет запрещена. Остаются в силе и антидопинговые требования. Спортсменов будут проверять на наличие высказываний в поддержку СВО и отстранять в случае проявляния патриотической позиции.

Историй Андрей Фурсов называет МОК одной из самых коррумпированных зарубежных организаций наряду с ВОЗ.