31 Января 2023
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Политика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников: Мы работаем с каждой семьей мобилизованных

В Новосибирской области точечно работают с каждой семьей военнослужащих, выполняющих задачи СВО. Губернатор Андрей Травников подчеркнул: родным бойцов в регионе оказывается любая помощь – от решения вопросов хозяйственных до вопросов здравоохранения, обучения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, среди наиболее востребованных мер поддержки: 50% компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обеспечение питанием школьников, 100% компенсация родительской платы за детский сад.

При этом в каждом муниципалитете проведена социальная паспортизация членов семей участников СВО, точечно определяются необходимые виды помощи.

«Мы работаем с каждой семьей: решение вопросов устройства детей в детсады или школы, поступление в колледжи или вузы, оказание психологической помощи если необходимо. Отдельный блок помощи развернут по реабилитации тех ребят, которые возвращаются с СВО в отпуск или по завершению выполнения задач, медицинская помощь для получивших ранения», — перечислил глава региона.

Причем речь идёт о помощи не только мобилизованным и их семьям, но и семьях кадровых военных, добровольцев, которые уходили на СВО не только из Новосибирской области, но и из других регионов. «Важны все категории, в том числе семьи тех военнослужащих – чаще офицеров – которые ушли на СВО с других концов страны, а семьи живут здесь. Они зачастую не дают о себе знать из разных соображений, в том числе и безопасности. Нам важно их найти. И если вдруг у них возникают вопросы, отреагировать», — заявил Андрей Травников.

Андрей Травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Помогают властям оперативно отвечать на запросы семей военнослужащих депутатские корпусы муниципальных образований региона, общественные организации, родные бойцов могут задать свои вопрос обратившись на горячую линию министерства труда и соцразвития региона – 8-800-100-00-82, в региональный штаб Комитета семей воинов Отечества в Новосибирской области – 8-800-60-20-18.

Диспетчеры(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Уважаемые родные бойцов, если у вас есть вопросы – любые – от хозяйственных до образования и медицины, вы по любому удобному адресу можете дать знать об этом, мои коллеги отреагируют», — обратился к семьям военнослужащих Андрей Травников.

Теги: андрей травников, семьи мобилизованных, спецоперация, горячая линия



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