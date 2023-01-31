Андрей Травников: Мы работаем с каждой семьей мобилизованных

В Новосибирской области точечно работают с каждой семьей военнослужащих, выполняющих задачи СВО. Губернатор Андрей Травников подчеркнул: родным бойцов в регионе оказывается любая помощь – от решения вопросов хозяйственных до вопросов здравоохранения, обучения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, среди наиболее востребованных мер поддержки: 50% компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обеспечение питанием школьников, 100% компенсация родительской платы за детский сад.

При этом в каждом муниципалитете проведена социальная паспортизация членов семей участников СВО, точечно определяются необходимые виды помощи.

«Мы работаем с каждой семьей: решение вопросов устройства детей в детсады или школы, поступление в колледжи или вузы, оказание психологической помощи если необходимо. Отдельный блок помощи развернут по реабилитации тех ребят, которые возвращаются с СВО в отпуск или по завершению выполнения задач, медицинская помощь для получивших ранения», — перечислил глава региона.

Причем речь идёт о помощи не только мобилизованным и их семьям, но и семьях кадровых военных, добровольцев, которые уходили на СВО не только из Новосибирской области, но и из других регионов. «Важны все категории, в том числе семьи тех военнослужащих – чаще офицеров – которые ушли на СВО с других концов страны, а семьи живут здесь. Они зачастую не дают о себе знать из разных соображений, в том числе и безопасности. Нам важно их найти. И если вдруг у них возникают вопросы, отреагировать», — заявил Андрей Травников.

Помогают властям оперативно отвечать на запросы семей военнослужащих депутатские корпусы муниципальных образований региона, общественные организации, родные бойцов могут задать свои вопрос обратившись на горячую линию министерства труда и соцразвития региона – 8-800-100-00-82, в региональный штаб Комитета семей воинов Отечества в Новосибирской области – 8-800-60-20-18.

«Уважаемые родные бойцов, если у вас есть вопросы – любые – от хозяйственных до образования и медицины, вы по любому удобному адресу можете дать знать об этом, мои коллеги отреагируют», — обратился к семьям военнослужащих Андрей Травников.