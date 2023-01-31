В новых регионах РФ укомплектованность медиками составляет в лучшем случае 30-40% - сенатор

Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова пожаловалась министру здравоохранения России на "ужасающую укомплектнованность" медицинскими работниками на присоединенных территориях. По ее словам, "верхняя граница" по укомплектованности составляет не более 30-40%, а там, где идут военные действия, ситуация еще хуже.

"Нужны программы стимулирования, доплаты [медикам], система распределения выпускников бюджетных медицинских учебных заведений, еще какие-то механизмы", - сказала Лантратова на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в ближайшее время выйдет распоряжение о поддержке медицинского персонала в новых территориях, но раскрыть подробности об этом документе отказался. Он добавил, что правительство готовит программу развития здравоохранения в этих регионах.