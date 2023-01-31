31 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жители Екатеринбурга могут выбрать, какую новогоднюю ель установят на Площади 1905 года

Администрация уральской столицы запустила новый опрос в системе "Активный Екатеринбург". На этот раз жителям предстоит решить, какую новогоднюю ель они хотят видеть в ледовом городке на Площади 1905 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, горожане могут выбрать один из трех вариантов: искусственная конусовидная ель; живая ель, либо искусственная ель, имитирующая живую. Также можно предложить свой вариант, выбрав пункт "другое".

Принять участие в голосовании можно в течение месяца: с 12:00 31 января до 12:00 28 февраля этого года. В администрации Екатеринбурга обещают, что мнение горожан будет учтено при декорировании Площади 1905 года в честь Нового года-2024.

Напомним, на минувшей неделе вопрос поднимался на заседании в мэрии. Было отмечено, что живое дерево горожане оценили хорошо и можно использовать этот вариант и в следующие годы. Однако был выявлен и минус: живая ель более сложна в транспортировке, установке и менее долговечна, нежели искусственная. Было предложено начинать ее поиски уже летом, возможно, привлекая к процессу волонтеров.

Теги: ель, голосование, мэрия, Екатеринбург



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