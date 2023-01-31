Игорь Бабушкин потребовал ускорить строительство школы в селе Каралат

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время рабочей поездки в Камызякский район проинспектировал строительство образовательных учреждений, которые возводят в рамках нацпроектов. В частности, посетил строительную площадку школы в селе Каралат на 220 мест и два детских ясли-сада в городе Камызяк.

До начала строительства дети селе Каралат учились в старом здании, которое несколько лет назад признали аварийным. Временно для занятий приспособлено помещение местной амбулатории. А благодаря нацпроекту «Образование», начали строить новую школу.

Учиться в новой школе будут дети из трёх сёл: Каралата, Парыгино и Чапаево. В здании будут оборудованные всем необходимым учебные кабинеты, спортзал, актовый зал, пищеблок, спецподъёмники для инвалидных кресел. На пришкольном участке будут футбольное поле, баскетбольная и детская площадка.

Первый подрядчик строительных работ сорвал сроки исполнения, контракт с ним расторгнут.

В сентябре 2021 года на объект зашли бригады нового исполнителя, сообщает пресс-центр правительства региона. На данный момент коробка здания и кровля готовы, подведены основные коммуникации. Но пока отставание от графика имеется. На сегодняшний день строительная готовность составляет 56 %.

Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что это не допустимо, указал подрядчику на недостатки и поставил задачу сдать объект весной.

Отстает от графика и подрядчик, который возводит в Камызяке два ясли-сада на 120 мест каждый в рамках нацпроекта «Демография». Осенью глава Астраханской области уже посещал эти объекты, строители заверяли, что сдадут их в срок, но отставание по-прежнему есть. Глава региона поручил максимально ускорить темпы и под жёстким контролем профильных ведомств завершить строительство. Для оснащения этих двух садиков необходимым оборудованием по поручению губернатора из регионального бюджета выделена субсидия в размере почти 10 млн рублей.

В 2022 году в Астраханской области открыто девять детских садов. В процессе строительства находятся десять детсадов и четыре школы.