В ГУ МВД подтвердили смерть задержанного у отделения в Нижнем Тагиле

29 января в Нижнем Тагиле у отделения полиции №17 скончался задержанный. Новость об этом опубликовало одно из уральских изданий, добавив со ссылкой на источник в силовых структурах, что у задержанного был сломан шейный позвонок, а в отношении сотрудников полиции якобы было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. В ГУ МВД Накануне.RU эту информацию опровергли.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный действительно скончался, но никакого насилия в отношении него со стороны сотрудников отделения не оказывалось. Напротив, полицейские пытались помочь мужчине, когда обнаружили того в бессознательном состоянии.

"Ненадежные инсайдеры, как обычно, вводят общественность в заблуждение, лишь частично владея достоверной информацией. Инцидент, о котором идет речь, произошел не 30, а 29 января. Кроме того, фейком является и то, что человек умер в здании ОВД. По предварительным данным, все произошло при следующих обстоятельствах. К сотрудникам полиции из подразделения ППС обратился охранник психиатрической больницы, сообщив, что неизвестный мужчина с неадекватным поведением нарушает общественный порядок на территории медицинского городка, ругается нецензурной бранью, размахивает руками, пытается пройти в внутрь, чтобы навестить якобы своего приятеля. Как выяснилось позднее, дебоширом оказался местный житель, 1978 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к грабежу и хранению наркотических веществ. Освободился из мест лишения свободы в 2001 году. Официально трудоустроен не был. Стражи порядка, оказывая содействие охраннику, поместили скандального гражданина в патрульный автомобиль УАЗ Патриот в отсек для задержанных лиц с целью доставления его в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства. Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь", - рассказал Горелых.

Он также добавил, что сотрудники дежурной части сразу же вызвали неотложку, однако спасти гражданина не удалось. Медики констатировали биологическую смерть.

На место происшествия выезжали ответственные должностные лица из числа руководящего состава ОВД Нижнего Тагила, СКР и прокуратуры. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение.