31 Января 2023
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Общество За рубежом
Фото: Reuters

Бенедикт XVI написал в своей последней книге о педерастии и порнографии в римо-католической церкви

Недавно умерший бывший римский папа Бенедикт XVI "прервал свое посмертное молчание". В Италии издана его новая книга "Что такое христианство. Почти духовное завещание", в которой он рассказал о процветающей в римо-католической церкви содомии и порногрфии, сообщает Berliner Zeitung.
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В книге собраны сочинения бывшего папы, написанные им после отставки. Редакторами являются итальянский теолог Элио Герриеро и бывший личный секретарь Бенедикта XVI Георг Гансвайн.

"Этот том, в котором собраны сочинения, которые я написал в монастыре Mater Ecclesiae, должен быть издан после моей смерти", - пишет экс-папа к редакторам в письме от 1 мая 2022 года. Также он пожелал, чтобы книга была издана только в Италии.

В книге говорится о содомских "клубах" при некоторых семинариях, где готовили будущих священников. Также ему известно о просмотре порнографических фильмов под предлогом ознакомления с недопустимым поведением, которое разрешил один епископ. Бенедикт критикует католических иерархов, которые присягнули либеральному католицизму, и диктат этой идеологии. Студентов, застигнутых за чтением его трудов, часто выгоняли. Он также сетует на гнев по отношению к нему в его родной Германии.

Одной из причин содомии в римо-католической церкви является целибат, окончательно закрепленный в XI веке и запрещающий священникам вступать в брак даже до принятия священного сана. В Православной Церкви, опирающейся на древние каноны, брак запрещен только после рукоположения.

Напомним, Бенедикт XVI объявил об уход на покой 10 лет назад, 11 февраля 2013 года.

Теги: Бенедикт XVI, порнография, гомосексуализм, содомия, церковь



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