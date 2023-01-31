В Совфеде рекомендовали одобрить закон о публикации деклараций депутатов без личных данных

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности на сегодняшнем заседании поддержал закон, согласно которому, информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных.

Комитет рекомендовал Совфеду одобрить закон на завтрашнем пленарном заседании, пишет ТАСС.

Напомним, согласно документу, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации смогут уже в этом году не публиковать свои декларации о доходах. Будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подали, были ли в них выявлены нарушения.