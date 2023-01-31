31 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Совфеде рекомендовали одобрить закон о публикации деклараций депутатов без личных данных

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности на сегодняшнем заседании поддержал закон, согласно которому, информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных.
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Комитет рекомендовал Совфеду одобрить закон на завтрашнем пленарном заседании, пишет ТАСС.

Напомним, согласно документу, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации смогут уже в этом году не публиковать свои декларации о доходах. Будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подали, были ли в них выявлены нарушения.

Теги: Депутаты, сенаторы, Госдума, Совет Федерации



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Ранее 23.01.2023 14:55 Мск В России перестанут публиковать декларации о доходах депутатов и сенаторов


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