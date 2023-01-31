31 Января 2023
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Общество В России
Фото: youtube.com

Собчак живет в постоянном страхе и "ожидании силового наезда"

Ксения Собчак сообщила, что "рассчитывала на милость" неких людей, от которых зависит судьба ее бывшего коммерческого директора Кирилла Суханова, а также двух других фигурантов дела о вымогательстве – Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева. Сама телеведущая избежала статуса обвиняемой, публично извинившись перед предполагаемой жертвой – главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

В Telegram-канале "Кровавая барыня", входящем в ее сетку, Собчак написала, что живет в постоянном страхе, "ожидании силового наезда" и переживает за коллег, которые могут попасть в тюрьму, где их не ждет ничего хорошего.

Она напомнила, что в ближайшее время Суханову, Романовскому и Бигаеву предъявят обвинение и начнется суд. Пока они находятся в СИЗО, что отдельно возмущает Собчак, поскольку подследственные не убийцы и не насильники, не подозреваются в совершении тяжкого преступления.

"Исход дела должен решить суд. Но проблема заключается в том, что суд руководствуется статьей, которую получает от следствия, и по которой предполагается лишение свободы от 8 до 15 лет. И у меня вопрос - заслуживают ли люди, которые не совершили действительно страшных  преступлений, минимум 8 лет лишения свободы? Для меня ответ очевиден: нет", - пишет Собчак. Она называет "безумием" возможные сроки заключения журналистов и считает, что к этим срокам ее коллег ведут из чувства мести.

"Я публично попросила у потерпевшего прощение за все, что произошло. И сейчас я ещё раз обращаюсь к тем людям, от которых - я знаю, - зависит судьба Кирилла, Ариана и Тамерлана. Я обращаюсь ещё раз к тем людям, на чью милость рассчитывала. <…> Вот вам моя просьба: не превратитесь в палачей", - пишет Собчак.

По версии следствия, за удаление публикации о Сергее Чемезове в Telegram-канале "Тушите свет" Суханов, Романовский и Бигаев требовали 11 млн руб. По статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) им может грозить до 15 лет колонии. В доме Собчак проходили следственные действия, но сама она не стала фигуранткой дела. В ноябре она публично извинилась перед Чемезовым.

Теги: ксения собчак, кирилл суханов, вымогательство, ариан романовский, тамерлан бигаев, сергей чемезов



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