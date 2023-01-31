Выдача загранпаспортов в России в 2022 году выросла на 40%

В 2022 году 691 тыс. иностранцев получили российское гражданство, следует из статистики МВД РФ. Это на 44 тыс. меньше, чем в пандемийном 2021 году.

При этом министерство выдало в том же 2022 году 5,4 млн заграничных паспортов гражданам России – это на 1,5 млн больше, чем годом ранее.

В прошлом году граждане Донецкой и Луганской народных республик получили право получать в упрощенном порядке российские паспорта. Данный статус (граждан ДНР и ЛНР) был внесён в нормативные акты указом главы государства Владимира Путина от 4 мая. Ранее право на получение российских паспортов в упрощенном порядке фактически уже было у жителей Донбасса, но речь шла об украинцах, проживавших на территориях ЛДНР.

Получение гражданства в упрощенном порядке означает, что на заявителей не распространяется требование о пятилетнем сроке проживания в стране для получения паспортов, им не надо подтверждать доход и уровень владения русским языком.