В Челябинской области лесоруба придавило спиленное дерево

В Челябинской области спасатели эвакуировали из леса травмированного лесоруба, которого придавило спиленное дерево, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел вечером 30 января на одной из площадок лесозаготовки в 20 км от Кыштыма. Во время работы произошел срыв спиленного ствола дерева, которое падая придавило рабочего.

Мужчина получил многочисленные переломы левой голени. Напарник вызвал скорую помощь и подвез врачей на своем автомобиле до места происшествия. Пострадавшему оказали первую помощь, обезболили, после чего к работе смогли приступить спасатели.

Мужчину эвакуировали через лесоповал к дежурному автомобилю и транспортировали к автодороге, где передали раненого в карету скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.