31 Января 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Рассматривать апелляцию на приговор соучастницы бывшего "главного пристава" Прикамья будет краевой суд

Пермский краевой суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Мотовилихинского районного суда города Перми в отношении бывшей начальницы межрайонного отдела УФССП Александры Мардановой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Рассмотрение назначено на 17 февраля. Дело будет рассматривать судья Дмитрий Отинов.

Напомним, Александру Марданову приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ее лишили классного чина советника юстиции 3 класса и оштрафовали на 3,5 млн руб.

Также ей отказали в отсрочке для воспитания детей – их отдадут на попечение в органы опеки. В зачет пойдет срок пребывания в СИЗО и под домашним арестом во время расследования дела.

По версии следствия, Марданова в составе организованной группы, которую входил также ее непосредственный руководитель Игорь Кожевников, похитили свыше 222 млн руб. Полученные совместно с Кожевниковым взятки оценены в более чем 15 млн руб. С учетом заключенного с краевой прокуратурой 13 августа 2019 года соглашения о сотрудничестве дело Мардановой подлежит разбирательству в особом порядке.

Теги: Александра Марданова, Игорь Кожевников, пристав, взятка



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