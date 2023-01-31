31 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Все суды между ТРЦ "Гринвич" и брендами группы Inditex завершены

Суды между "Гринвич" и ушедшими из екатеринбургского торгового центра брендами, завершились. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на юристов. Последние заявили, что представители ТРЦ первыми выступили за прекращения производства из-за продажи российского бизнеса Inditex и последующего покрытия долгов.

Напомним, речь идет о брендах, входящих в группу Inditex, в числе которых Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Все они ушли из торгового центра после объявления о начале специальной военной операции на Украине. Из-за этого площадки ТРЦ остались пустыми, при этом общий долг за аренду постепенно перевалил за 30 млн рублей.

Самый большой долг в 133,5 тыс. долларов США образовался у "Массимо Дутти". В картотеке Арбитражного суда Москвы указано о прекращении производства по каждому из дел. Последнее заседание, касающиеся ТРЦ и "Бершка СНГ" прошло 30 января текущего года.

"Можно предположить, что прекращение производства по судебным делам по искам УК связано с отказом истца от исков в связи с оформлением продажи брендов в России. Иски направлены на взыскание с арендаторов задолженности по арендной плате и иным платежам перед арендодателем. В связи с этим можно сделать вывод, что ответчики погасили задолженность перед истцом, так как прекращение производства по делу в результате принятия судом отказа от иска препятствует в дальнейшем обратиться с аналогичным иском. Скорее всего, погашение задолженности входило в условия сделки по продаже брендов в России. В результате задолженность была погашена либо силами продавца брендов (самими арендаторами), либо покупателем", — отметил адвокат, советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак.

Теги: суд, Гринвич, бренд, Inditex



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