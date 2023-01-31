31 Января 2023
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Общество Свердловская область Курганская область
Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

На трассе "Екатеринбург – Шадринск – Курган" до октября введут реверсивное движение

На трассе Р-354 "Екатеринбург – Шадринск – Курган" (км 106+550, Каменский городской округ) начинаются работы по ремонту путепровода над железной дорогой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

Планируются замена опорных частей, ремонт железобетонных пролетных строений и опор, а также замена элементов мостового полотна (гидроизоляция плиты проезжей части, асфальтобетонное покрытие, деформационные швы, ограждающие приспособления) и конструкций сопряжения мостового сооружения с насыпями подходов. В связи с этим во время работ с 1 февраля до 15 октября 2023 года будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

"Планируйте, пожалуйста, маршрут с учетом изменений в схеме движения", - просят водителей в "Уралуправтодоре".

Напомним, осенью прошлого года движение на трассе "Екатеринбург – Шадринск – Курган" было перекрыто на месяц из-за дорожных работ.

Теги: трасса, путепровод, ремонт, движение



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