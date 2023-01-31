"Белавиа" может получить неограниченный доступ к российскому небу

Белорусская авиакомпания "Белавиа" может получить право на полеты в Россию без ограничений, такую возможность обсуждают в Росавиации. Ведомство запросило мнение российских перевозчиков по этому поводу. Они не в восторге и не видят особых перспектив, но констатируют: расширение конкуренции на рынке играет на руку пассажиру, билеты могут подешеветь. При этом, как пишет "Коммерсант", "Белавиа" вряд ли получит так называемую седьмую свободу неба, которую теоретически могла бы использовать для "прямых" полетов из России в Грузию, куда сейчас российским перевозчикам путь закрыт.

При этом в российских регионах спрос на полеты в Минск на самолетах большой вместимости не велик. Также перевозчики, выступающие против неограниченного допуска "Белавиа" к российскому рынку, указывают: в аэропорту Минска к российским авиакомпаниям до сих пор применяют тарифы как для иностранцев, а "Белавиа" обслуживается в аэропортах РФ по внутренним ценам.