31 Января 2023
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Митрополит Онуфрий обратился в ООН из-за гонений на УПЦ

Предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направил обращение к руководству ООН из-за преследований УПЦ.
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Он отмечает "грубейшее нарушение права на свободу совести и вероисповедания на Украине, которое состоит в нарушении прав и дискриминации православных христиан УПЦ". Также указал на независимость УПЦ, на осуждение СВО, помощь ВСУ. При этом сообщил об антицерковных законопроектах режима, о применении персональных санкций в отношении священнослужителей УПЦ, о самоуправстве местных властей, запрещающих Церковь.

"Надеемся, что наш голос будет услышан и граждане Украины, которые являются верующими УПЦ, получат необходимую поддержку и защиту на международном уровне. Надеемся на своевременное принятие всех необходимых мер, направленных на противодействие разжиганию религиозной вражды и дискриминации верующих граждан Украины и УПЦ", — говорится в обращении предстоятеля УПЦ.

Недавно в ООН обратитили внимание на преследование УПЦ. Помощник генерального секретаря по правам человека Илзе Брандс Керис призвал обеспечить право свободно исповедовать веру.

Украинский режим с декабря резко усилил гонения на УПЦ. В ряде городов местные власти запретили УПЦ, а в Раду внесен законопроект о ее фактическом запрете и отъеме храмов в пользу раскольников. Часть храмов Киево-Печерской лавры уже отобрана и передана раскольникам. То же самое, по словам властей, ожидает остальную часть, а также Почаевскую и Святогорскую лавры. Во всех регионах идут обыски в храмах и монастырях, а глава режима Владимир Зеленский начал вводить санкции против неугодных священнослужителей и лишать их гражданства. Роль "доброго следователя" при этом взял на себя бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, который призывает не преследовать Церковь.

Теги: Украина, УПЦ, церковь, ООН



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