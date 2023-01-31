Экс-чиновница сургутской мэрии получила срок за взятки

В Сургуте бывшую чиновницу городской администрации и руководителя коммерческой организации признали виновными в получении взятки, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

Им вынесен приговор по п."в" ч.5 ст. 290, а также п. "а,б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки в крупном размере и посредничество во взяточничестве).

"Следствием и судом установлено, что осужденная, занимая должность начальника отдела учета и оформления жилья администрации города Сургута, в феврале 2017 года, при содействии директора юридической компании в качестве посредника получила взятку в размере 500 тысяч рублей от жительницы Сургута за незаконное предоставление ей нежилого помещения в многоквартирном доме, находящегося в муниципальной собственности", - говорится в сообщении.

Следователи сообщают, что злоумышленницы были задержаны 14 февраля 2017 года, сразу после получения денег.

Сургутским городским судом бывшей сотруднице администрации назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года. Директор юридической компании осуждена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллион рублей.

Приговор не вступил в законную силу.