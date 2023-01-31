31 Января 2023
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Политика За рубежом Украина
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Макфол: В случае затягивания военного конфликта Байдену станет труднее предоставлять Киеву помощь

Президенту США Джо Байдену будет все труднее проводить через Конгресс выделение новой военной помощи украинскому режиму в случае затягивания военного конфликта. Об этом пишет на страницах Foreign Affairs бывший американский посол в РФ Майкл Макфол.
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Он отмечает, что затянувшийся конфликт чреват снижением общественной поддержки в США и Европе. Байден в конце года успел подписать закон о новом пакете помощи Украине на 45 миллиардов долларов. Но теперь Палата представителей находится под контролем республиканцев, и проводить подобные законы будет труднее. Дональд Трамп уже включился в предвыборную президентскую кампанию, а он против помощи Украине. Если в текущем году ВСУ не добьются больших успехов, то дебаты о военной помощи режиму обострятся, считает Макфол.

"На данном этапе постепенное расширение военной и экономической помощи, скорее всего, лишь продлит военный конфликт на неопределенный срок", - полагает он, предлагая вооружать Киев, чтобы тот смог одержать решительную победу на поле боя уже в этом году.

Без большей и немедленной поддержки военный конфликт зайдет в тупик, считает Макфол. Он призывает объявить о новой большой военной помощи, включая истребители, танки, мощную артиллерию, 24 февраля 2023 года, в первую годовщину начала СВО. Это возымело бы эффект, давая понять, что НАТО будет поддерживать режим на Украине до его полной победы.

В этой же статье Макфол призывает объявить Россию "спонсором терроризма" и усилить западные санкции.

Теги: США, Украина, Джо Байден



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