31 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

"Это не криминал": у Южного автовокзала в Екатеринбурге нашли тело сантехника

В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала найдено тело мужчины. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в Следственном комитете РФ по Свердловской области.
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"Проводятся осмотр места происшествия и опросы возможных очевидцев. Тело направлено на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет", - рассказал официальный представитель регионального СКР Александр Шульга.

Как добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность умершего полицейские уже установили – это мужчина 1969 года рождения.

"Местный житель, работал сантехником. Предварительно, это не криминал", - отметил полковник Горелых.

Напомним, в ноябре прошлого года в Екатеринбурге на остановке умер пенсионер. Сообщалось, что у пожилого мужчины были проблемы с сердцем.

Теги: автовокзал, тело, полиция, СКР



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