31 Января 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Russ Scalf/US Air Force

В Совфеде не поверили, что США не поставят Украине истребители F-16

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка не будет поставлять Украине истребители F-16. Российский политик напомнил, что ранее американский лидер то же самое говорил о танках, однако "Абрамсы" на "незалежную" всё-таки отправятся.

"Это заявление (о не передаче истребителей – прим.) не означает, что истребители не начнут поставлять другие страны НАТО. Нидерланды "готовы рассмотреть запрос", Франция "не исключает", а Прибалтика подначивает и призывает. F-16 есть на вооружении у девяти стран НАТО", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

У Франции, напомнил сенатор, есть свои истребители "Рафаль".

"Для предотвращения крайне опасного витка эскалации заявление Байдена является недостаточным. США не только должны жестко придерживаться этой позиции, но и использовать свое влияние на союзников, а оно более, чем достаточное, чтобы исключить такие поставки", - полагает Пушков.

Теги: США, Джо Байден, f-16, истребители



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Ранее 31.01.2023 08:25 Мск США не будут поставлять на Украину истребители F-16 - Байден


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