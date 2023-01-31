В Совфеде не поверили, что США не поставят Украине истребители F-16

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка не будет поставлять Украине истребители F-16. Российский политик напомнил, что ранее американский лидер то же самое говорил о танках, однако "Абрамсы" на "незалежную" всё-таки отправятся.

"Это заявление (о не передаче истребителей – прим.) не означает, что истребители не начнут поставлять другие страны НАТО. Нидерланды "готовы рассмотреть запрос", Франция "не исключает", а Прибалтика подначивает и призывает. F-16 есть на вооружении у девяти стран НАТО", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

У Франции, напомнил сенатор, есть свои истребители "Рафаль".

"Для предотвращения крайне опасного витка эскалации заявление Байдена является недостаточным. США не только должны жестко придерживаться этой позиции, но и использовать свое влияние на союзников, а оно более, чем достаточное, чтобы исключить такие поставки", - полагает Пушков.