31 Января 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Telegram-канал &quot;Игорь Сальников&quot; / t.me/igorsalnikov_vsgo

Погибшему военнослужащему из Верхней Салды вручили орден Мужества посмертно

Жителя Верхней Салды (Свердловская области) Бориса Трифонова, добровольно ушедшего на спецоперацию, наградили орденом Мужества посмертно. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Игорь Сальников.

Орден Мужества Бориса Трифонова, погибшего в зоне СВО(2023)|Фото: Telegram-канал "Игорь Сальников" / t.me/igorsalnikov_vsgo

"Сегодня в администрации округа представители военкомата вручали Орден Мужества семье нашего земляка Бориса Борисовича Трифонова. Он погиб во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на Донбассе", - пишет градоначальник.

Борис Трифонов стал одним из свердловчан, кто отправился в зону СВО еще до объявления о частичной мобилизации. Дома у него осталась супруга Марина, которая работает в администрации города. Поддержать вдову пришли ее коллеги, а также соратники мужа из других общественных организаций.

Орден Мужества Бориса Трифонова, погибшего в зоне СВО(2023)|Фото: Telegram-канал "Игорь Сальников" / t.me/igorsalnikov_vsgo

"Хочу уверить, что семья Марины и других салдинцев, участвующих в СВО, всегда могут рассчитывать на посильную помощь от администрации в решении своих бытовых или других проблем. Не стесняйтесь обращаться ко мне или к заместителю по социальной политике Светлане Поляковой. Всегда найдем пути решения вопросов", - добавил глава города.

Теги: Верхняя Салда, спецоперация, орден



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