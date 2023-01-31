Погибшему военнослужащему из Верхней Салды вручили орден Мужества посмертно

Жителя Верхней Салды (Свердловская области) Бориса Трифонова, добровольно ушедшего на спецоперацию, наградили орденом Мужества посмертно. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Игорь Сальников.

"Сегодня в администрации округа представители военкомата вручали Орден Мужества семье нашего земляка Бориса Борисовича Трифонова. Он погиб во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на Донбассе", - пишет градоначальник.

Борис Трифонов стал одним из свердловчан, кто отправился в зону СВО еще до объявления о частичной мобилизации. Дома у него осталась супруга Марина, которая работает в администрации города. Поддержать вдову пришли ее коллеги, а также соратники мужа из других общественных организаций.

"Хочу уверить, что семья Марины и других салдинцев, участвующих в СВО, всегда могут рассчитывать на посильную помощь от администрации в решении своих бытовых или других проблем. Не стесняйтесь обращаться ко мне или к заместителю по социальной политике Светлане Поляковой. Всегда найдем пути решения вопросов", - добавил глава города.