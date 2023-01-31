31 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Минобороны хочет ограничить количество банков для выплат военным

Министерство обороны России предлагает поменять систему денежных выплат военным. Сейчас получать довольствие они могут почти в 80 банках, но ведомство хочет ограничить эти операции более узким кругом кредитных организаций. Законопроект с соответствующими поправками в закон "Об обороне" разработан Минобороны и одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Минобороны предлагает поручить проведение выплат военным только полевым учреждениям Банка России, а также кредитным организациям, перечень которых определит правительство, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства. В документе, с которым ознакомилось издание, речь идет о перечислении денежного довольствия, заработной платы и иных выплат военнослужащим, федеральным гражданским госслужащим и работникам Вооруженных сил России.

Законопроект внесен на рассмотрение в правительство министром обороны России Сергеем Шойгу, согласован с Банком России и Минфином, также на него получены заключения Минюста, Счетной палаты и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, следует из пакета документов.

Теги: Минобороны РФ, выплата, зарплата



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