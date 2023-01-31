На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено с 6:30 утра (мск). Ранее движение автомобилей и автобусов было приостановлено из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщили в Минтрансе России.

На прошлой неделе на мосту была завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части.

"Надвижка последнего, четвертого, пролета запланирована на 31 января. Еще несколько дней потребуется, чтобы опустить пролет в проектное положение. На этом основная часть восстановительных работ будет завершена", - сообщил на прошлой неделе вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что финальный этап работ будет заключаться в устройстве деформационных швов, а также дренажа для отвода воды. Затем дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.